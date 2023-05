Kingston A400, che affare: SSD a soli 18,99 euro

Ideale per un upgrade hardware del PC in uso o per assemblarne uno nuovo, la SSD da 240 GB della linea Kingston A400 è in vendita oggi su Amazon con uno sconto del 53% rispetto al listino. L’offerta fa crollare l’unità al suo prezzo minimo storico di 18,99 euro, rendendola così un’occasione da cogliere al volo, anche e soprattutto considerando l’affidabilità del brand, leader nel mercato delle soluzioni per lo storage.

SSD 240 GB: questa Kingston è a prezzo stracciato

È in grado di arrivare alla velocità di 500 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura e a 450 MB/s in scrittura, grazie all’impiego dello standard SATA 3.0. In questo modo, si riducono notevolmente i tempi di attesa necessari per il caricamento e l’elaborazione dei contenuti, fino a 10 volte rispetto a un disco fisso tradizionale. A beneficiarne è inoltre la reattività del computer durante l’avvio. Ad apprezzarne i vantaggi saranno soprattutto coloro che sono soliti trascorrere le giornate di lavoro di fronte al monitor, gestendo più applicativi aperti in multitasking. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di robustezza, con il design ottimizzato per la resistenza a urti accidentali, vibrazioni e sollecitazioni meccaniche. Ulteriori informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

Segnaliamo inoltre che, per gli abbonati Prime, c’è la spedizione gratuita con la consegna immediata in un giorno, direttamente a domicilio. Ciò significa che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, entro domani l’unità arriverà a casa, pronta per l’installazione.

Gli interessati possono dunque acquistare, in questo momento e fino allo scadere della promozione (che non sappiamo per quando sia fissato) la SSD da 240 GB della linea Kingston A400 al prezzo finale di soli 18,99 euro, approfittando di uno sconto del 53% che porta la spesa al suo minimo storico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.