SSD Kingston da 240GB in offerta al 39% di sconto

Gli ultimi anni hanno segnato il tramonto degli hard disk in favore degli SSD, dischi allo stato solito in grado di offrire prestazioni nettamente superiori ai classici HDD. Oggi il modello Kingston da 240GB va in offerta su Amazon a 32,99, scontato del 39% rispetto al prezzo di listino.

Si tratta di un disco interno nel formato da 2.5 pollici, ideale per workstation fisse e PC da gaming. La velocità di lettura raggiunge i 500 MB/s, mentre in scrittura si arriva a 350 MB/s, valori ben superiori ai classici dischi rigidi. Kingston propone il disco A400 in diversi tagli di memoria, dai 120GB fino alla versione più capiente da 2TB.

Questa unità è l’ideale da montare in un portatile meno recente, sostituendo l’hard disk integrato e installando il sistema operativo su un’unità molto più performante, dando un consistente boost al PC. Un’altra caratteristica che depone a favore degli SSD è la totale assenza di parti meccaniche, si riduce notevolmente il rischio di guasti o dati persi a causa di urti accidentali.

Oggi è possibile acquistare il disco SSD interno Kingston A400 in offerta su Amazon a 32,99€, un ottimo prezzo per dotare il proprio PC di una memoria performante da 240GB. Non manca la spedizione espressa per i clienti Amazon Prime, con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.