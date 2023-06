SSD Kingston al 38% in meno su eBay, 240 GB a un PREZZO OTTIMO

Parallelamente all’offerta su Nintendo Switch OLED attiva su eBay, nello stesso portale puoi trovare un SSD Kingston da 240 GB in sconto a meno di 20 euro. Se stai cercando una soluzione di archiviazione performante, ad alta velocità e perfetta per l’installazione soprattutto all’interno dei computer portatili. Considerato però che il rivenditore si sta avvicinando alle 2.000 unità vendute, forse sarebbe meglio concludere rapidamente l’acquisto al fine di assicurarsi un’unità a questo ottimo prezzo.

Non perderti questo SSD Kingston da 240 GB

L’SSD da 240 gigabyte in questione appartiene alla serie Kingston A400, caratterizzata da una velocità di lettura massima di 500 MB/s e da una velocità di scrittura massima di 450 MB/s. In quanto memoria Flash senza parti in movimento, poi, rispetto a un HDD tradizionale questo Solid State Drive garantisce performance superiori e una maggiore sicurezza. Il rischio di guasti, difatti, è molto più basso rispetto agli hard disk.

Per di più, questo SSD Kingston A400 in sconto è più silenzioso rispetto ad alternative disponibili sul mercato e, sempre rispetto a un HDD, è meno soggetto a surriscaldamento. Per un computer portatile è quindi una soluzione perfetta, non solo a causa del suo prezzo particolarmente competitivo.

Ma quanto costa, quindi, l’SSD in questione? Il rivenditore italiano, parte della linea eBay Premium, propone un taglio del 38% che porta il prezzo finale a 18,69 euro anziché 29,99 euro. La consegna a domicilio è gratuita e viene effettuata entro mercoledì 5 luglio; nel migliore dei casi arriverà invece venerdì 30 giugno, effettuando l’ordine oggi stesso. Per pagare l’SSD Kingston bisogna collegare un account PayPal o Google Pay, o semplicemente usare la propria carta di credito a patto che sia Visa, Mastercard o American Express.

