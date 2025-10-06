 SSD Lexar da 2 TB con dissipatore (PC/PS5) in sconto: il coupon
SSD Lexar da 2 TB con dissipatore (PC/PS5) in sconto: il coupon

Compatibile con PC e PS5, questo SSD interno da 2 TB con dissipatore integrato è ultraveloce e affidabile: attiva il coupon e risparmia.
È in corso una super offerta su Amazon per l’SSD da 2 TB con dissipatore integrato della famiglia Lexar NM790. La puoi utilizzare per un upgrade hardware del tuo PC, per assemblarne uno nuovo oppure sulla console PS5, grazie alla compatibilità assicurata, così da avere più spazio a disposizione in cui salvare giochi e contenuti. Per approfittarne devi solo attivare il coupon che trovi in questo momento sull’e-commerce, così da sbloccare lo sconto.

Lexar NM790: SSD da 2 TB con dissipatore

Le prestazioni sono da top di gamma, raggiungendo la velocità di 7.400 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura e 6.500 MB/s in scrittura, grazie all’interfaccia PCIe Gen4x4 utilizzata e alla tecnologia HMB 3.0 (Host Memory Buffer) che rende fluide tutte le operazioni, riducendo sensibilmente i tempi di attesa. La progettazione ha tenuto conto anche del risparmio energetico, riducendo i consumi fino al 40% rispetto alle unità con cache DRAM. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per trovare tutte le altre informazioni che cerchi.

La velocità di Lexar NM790, SSD da 2 TB con dissipatore integrato

Devi solo attivare il coupon per attivare lo sconto e e acquistare l’SSD da 2 TB della gamma Lexar NM790 con dissipatore integrato al prezzo di soli 149 euro. Ti segnaliamo che il voto medio assegnato da quasi 1.400 recensioni dei clienti è molto alto: 4,8 stelle su 5.

Lexar NM790 SSD Interno 2TB con dissipatore di calore, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD, Fino a 7400MB/s in Lettura, 6500MB/s in Scrittura, Disco a Stato Solido per PS5, PC, laptop (LNM790X002T-RN9NG)

L’articolo è spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica con disponibilità immediata e consegna gratis assicurato entro domani se lo ordini adesso. Non lasciarti sfuggire l’occasione, considerando la qualità del prodotto e la convenienza dell’offerta potrebbe interessare a molti e andare sold out in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2025
