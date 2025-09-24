 SSD Lexar da 960 GB: tua in sconto, ma solo fino al sold out
Compatto e veloce, questo SSD da 960 GB è in offerta su Amazon: appartiene alla serie Lexar NQ100, il voto medio su Amazon è 4,6/5.
Sei alle prese con l’upgrade del tuo PC o vuoi assemblarne uno nuovo? Dai uno sguardo all’offerta di Amazon dedicata all’SSD da 960 GB della gamma Lexar NQ100. Ha una grande capacità di archiviazione e oggi lo trovi in sconto sull’e-commerce, almeno fino all’esaurimento delle scorte. Utilizza l’interfaccia SATA III, il fattore di forma è quello standard da 2,5 pollici. Vediamo quali sono le sue caratteristiche più importanti.

Lexar NQ100: l’offerta sull’unità SSD da 960 GB

Le prestazioni sono elevate per la categoria, arrivando alla velocità di 550 MB/s in fase di lettura, riducendo così i tempi di attesa durante l’avvio, i caricamenti e l’elaborazione dei dati. È un’ottima scelta ideale per aggiornare computer laptop o desktop compatibili con questa tecnologia, perfetta per archiviare in sicurezza file di grandi dimensioni, documenti e contenuti multimediali. Garantisce inoltre una resistenza adeguata grazie all’assenza di parti mobili, risultando immune agli urti accidentali e alle vibrazioni. Dai uno sguardo alla scheda tecnica per saperne di più.

L'unità SSD della gamma Lexar NQ100

Approfitta del forte sconto rispetto al listino e acquista l’SSD da 960 GB della gamma Lexar NQ100 al prezzo finale di 46 euro. Non devi attivare coupon o inserire codici, il taglio della spesa è automatico, applicato direttamente dall’e-commerce.

Lexar NQ100 2,5″ SATA III 6Gb/s SSD 960GB, SSD 2,5 Interno, Interno Disco a Stato Solido, Unità a Stato Solido Interna Fino a 550 MB/s di Lettura, Interna SSD SATA per Laptop, Computer Desktop, PC

Amazon si occupa di gestire sia la vendita che la spedizione, senza passare da intermediari, assicurando inoltre la consegna gratis a domicilio (o presso un punto di ritiro a tua scelta) già entro domani. Chiudiamo segnalando il voto medio assegnato dai clienti con le loro recensioni: è 4,6 stelle su 5 con oltre 10.700 pareri raccolti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2025

Davide Tommasi
24 set 2025
