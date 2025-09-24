SSD Lexar da 960 GB: tua in sconto, ma solo fino al sold out

Sei alle prese con l’upgrade del tuo PC o vuoi assemblarne uno nuovo? Dai uno sguardo all’offerta di Amazon dedicata all’SSD da 960 GB della gamma Lexar NQ100. Ha una grande capacità di archiviazione e oggi lo trovi in sconto sull’e-commerce, almeno fino all’esaurimento delle scorte. Utilizza l’interfaccia SATA III, il fattore di forma è quello standard da 2,5 pollici. Vediamo quali sono le sue caratteristiche più importanti.

Lexar NQ100: l’offerta sull’unità SSD da 960 GB

Le prestazioni sono elevate per la categoria, arrivando alla velocità di 550 MB/s in fase di lettura, riducendo così i tempi di attesa durante l’avvio, i caricamenti e l’elaborazione dei dati. È un’ottima scelta ideale per aggiornare computer laptop o desktop compatibili con questa tecnologia, perfetta per archiviare in sicurezza file di grandi dimensioni, documenti e contenuti multimediali. Garantisce inoltre una resistenza adeguata grazie all’assenza di parti mobili, risultando immune agli urti accidentali e alle vibrazioni. Dai uno sguardo alla scheda tecnica per saperne di più.

Approfitta del forte sconto rispetto al listino e acquista l’SSD da 960 GB della gamma Lexar NQ100 al prezzo finale di 46 euro. Non devi attivare coupon o inserire codici, il taglio della spesa è automatico, applicato direttamente dall’e-commerce.

Amazon si occupa di gestire sia la vendita che la spedizione, senza passare da intermediari, assicurando inoltre la consegna gratis a domicilio (o presso un punto di ritiro a tua scelta) già entro domani. Chiudiamo segnalando il voto medio assegnato dai clienti con le loro recensioni: è 4,6 stelle su 5 con oltre 10.700 pareri raccolti.