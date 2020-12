SSD Lexar da 128GB a meno di 20€ su Amazon

Tra le varie offerte che Amazon continua a proporre ogni giorno, vi riportiamo un interessante prezzo su un buon disco SSD. In particolare si tratta di un classico SSD SATA III senza enormi pretese, ma perfetto per velocizzare l’avvio e la gestione del sistema in generale: il Lexar NS100 128GB.

SSD Lexar NS100: caratteristiche tecniche

Come premesso si tratta di un SSD piuttosto economico, perfetto nei tagli più piccoli per avere il corretto compromesso tra prezzo e prestazioni. Nonostante l’assenza della cache DRAM, il disco raggiunge comunque i 520 MB/s sia in lettura che in scrittura. Un prodotto ideale quindi sia per chi intende semplicemente dare una spinta in più al sistema, sia per chi desidera ringiovanire una macchina ormai obsoleta.

Molto interessante il software che Lexar fornisce insieme all’SSD. SSD Dash infatti permette innanzitutto di effettuare il passaggio dal vecchio disco rigido a quello allo stato solido in caso di sostituzione. In più avremo la possibilità di monitorare le performance, verificare la salute delle unità ed aggiornare il firmware in modo da garantirne sempre la massima efficienza. Infine per quanto riguarda la garanzia, l’azienda offre ben 3 anni di garanzia limitata sul prodotto.

Al prezzo di soli 18,99 euro, attualmente in offerta su Amazon, può rivelarsi una perfetta soluzione per ridare vita ad un vecchio PC, con una spesa decisamente contenuta.