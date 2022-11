Questa SSD di Lexar è a prezzo stracciato su Amazon

Tanto spazio per l’archiviazione dei dati, grande rapidità nel trasferimento e tutta l’affidabilità di un marchio leader nel settore delle soluzioni per lo storage: in questo momento, la SSD da 128 GB della linea Lexar NS100 è in vendita a prezzo stracciato su Amazon.

Lexar NS100: l’offerta sulla SSD da 128 GB

Basata sulla tecnologia SATA III, arriva a una velocità di 550 MB/s in fase di lettura, garantendo così prestazioni eccellenti e riducendo le attese necessarie per il caricamento o il salvataggio dei contenuti. Il form factor è quello standard da 2,5 pollici, con dimensioni pari a ‎10x7x0,7 centimetri e un peso che si attesta a 34 grammi. Il design è progettato per resistere sia agli urti accidentali sia alle vibrazioni. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la SSD da 128 GB della gamma Lexar NS100 al prezzo finale di soli 14,99 euro, in forte sconto rispetto al listino. Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita per gli abbonati Prime: se la ordini subito domani sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.