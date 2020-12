Tra le offerte su Amazon che anticipano il Natale segnaliamo qui gli sconti disponibili oggi sulle unità SSD M.2 da 500 GB dei marchi Sabrent, Western Digital e Samsung. Soluzioni avanzate per lo storage, in grado di assicurare un significativo balzo in avanti rispetto a quanto offre un disco fisso tradizionale.

SSD M.2 da 500 GB in offerta: Sabrent, WD e Samsung

Per conoscere le specifiche tecniche di ognuno, in particolare le prestazioni e la velocità massima nel trasferimento dei dati, invitiamo a consultare le singole schede su Amazon:

In tutti i casi la disponibilità è immediata con consegna gratuita in seguito alla conferma dell’ordine. Per le altre offerte di Natale della categoria Informatica su Amazon consigliamo di tenere sottocchio la sezione dedicata sullo store.