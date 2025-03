SSD MSI da soli 19€ con la Festa delle Offerte di Primavera

Tre le migliori promozioni disponibili durante la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon ci sono anche quelle dedicate alle unità SSD della gamma MSI SPATIUM S270. Le puoi acquistare a partire dal prezzo stracciato di soli 19,99 euro. Rappresentano la scelta giusta se stai pensando a un upgrade hardware del PC che utilizzi tutti i giorni o ad assemblarne uno nuovo, senza spendere troppo.

MSI SPATIUM S270: SSD in forte sconto

Le prestazioni arrivano alla velocità di 500 MB/s in fase di lettura e a 400 MB/s in scrittura, così da ridurre in modo significativo le attese durante il trasferimento dati (rispetto a un hard disk tradizionale). Impiegano l’interfaccia SATA III, la tecnologia 3D NAND e un sistema integrato per la sicurezza delle informazioni archiviate. Il fattore di forma è quello standard da 2,5 pollici, così da risultare pienamente compatibili con tutti i computer desktop e laptop, ma non solo. Dai un’occhiata alla scheda completa per scoprire tutti gli altri dettagli.

Ecco le due versioni di MSI SPATIUM S270 in forte sconto. Sono unità SSD dalla capacità differente, ma caratterizzate dalle stesse prestazioni, adatte per la produttività quotidiana, per l’elaborazione dei contenuti multimediali e persino per il gaming.

La Festa delle Offerte di Primavera è un evento aperto a tutti e che non richiede alcun tipo di abbonamento per partecipare: ha preso il via nella giornata di ieri e ti aspetta sull’e-commerce fino a lunedì 31 marzo. Non perdere l’occasione per trovare le migliori occasioni e per risparmiare su prodotti di ogni categoria. Lasciati ispirare dalla convenienza!