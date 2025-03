SSD NVMe 2TB per PC e PS5 a soli 100 euro: occasionissima su Amazon

Su Amazon puoi acquistare in offerta a tempo questa SSD NVMe Gen4 da 2TB, compatibile con PC, laptop e PlayStation 5, al prezzo incredibile di soli 100,03 euro. Grazie alla spedizione Prime sarà subito a casa tua, pronta per essere montata per espandere la memoria del tuo sistema senza rinunciare alle prestazioni.

SSD Ediloca EN705: 2TB per il tuo PC o la tua PS5

La SSD ha una velocità di lettura fino a 4800 MB/s e scrittura fino a 4500 MB/s ed è dunque perfetta per gamer, professionisti e creativi.

La tecnologia PCIe Gen4 x4 e il supporto NVMe 1.4 garantiscono tempi di caricamento praticamente azzerati, con trasferimenti di file fulminei e una fluidità impressionante nei videogiochi. Non a caso, è perfetta per essere installata anche su PlayStation 5, in modo che tu possa installare ancora più giochi senza doverli eseguire dalla memoria principale della console.

Tra le altre caratteristiche, la memoria 3D NAND TLC e la cache SLC dinamica che assicurano stabilità e durata nel tempo e l’innovativo sistema di controllo termico che, unito a una speciale patch di dissipazione del calore, mantiene le temperature sempre ottimali.

Ideale quindi per PC desktop, laptop o console PlayStation 5, con questa SSD avrai tanto spazio a disposizione senza rinunciare alle elevate prestazioni. Acquistala a soli 100,03 euro.