SSD NVMe 2TB per PC e PS5 in offerta: occhio al prezzo SHOCK

Questa SSD NVMe da 2TB del marchio Orico è protagonista di una bella offerta su Amazon: puoi acquistarla infatti a soli 104,49 euro e contare su velocità elevatissime che la rendono adatta non solo per PC desktop e laptop, ma anche per aumentare lo spazio a disposizione su PlayStation 5.

SSD NVMe 2TB in offerta: velocissima e con dissipazione avanzata

Questa SSD è dotata di interfaccia PCIe 4.0 x4 e tecnologia NVMe 2.0 che si traducono in velocità impressionanti: fino a 7000 MB/s in lettura e 6600 MB/s in scrittura. Questo significa caricamenti istantanei per giochi, programmi e trasferimenti di file pesanti.

La SSD è progettata con un design termico avanzato che include un cuscinetto termico di nuova generazione che mantiene le temperature stabili anche sotto carichi intensi: eviterai quindi cali di prestazioni prolungando la durata della memoria. Velocità che è migliorata ulteriormente dalla tecnologia HMB e dalla cache SLC.

Questa SSD, come detto, è compatibile anche con PlayStation 5 ed è perfetta dunque per espandere la memoria della console per installare più giochi senza cancellarne altri e soprattutto senza rinunciare alle prestazioni. Ideale insomma per una vasta gamma di utilizzi: acquistala a soli 104,49 euro.