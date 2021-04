SSD NVMe da gaming WD Black 3470MB/s in offerta

Se siete alla ricerca di un ottimo SSD NVMe, dalle grandi prestazioni e che non costi un occhio della testa, abbiamo ciò che fa per voi. Stiamo parlando del Western Digital Black SN750, un SSD 2280 pensato per i videogiocatori, ma adatto ad ogni esigenza.

SSD NVMe Western Digital Black SN750: caratteristiche tecniche

Nel caso specifica stiamo parlando della variante PCIe 3.0 in gradi di raggiungere velocità di trasferimento fino a 3470 MB/s. Il taglio è da ben 1TB sufficiente ad archiviare praticamente qualsiasi documento, oltre che un buon numero di giochi. Il vantaggio degli SSD NVMe risiede proprio nelle prestazioni con applicazioni impegnative. Le velocità in lettura e scrittura permettono di velocizzare in maniera netta l’esecuzione del sistema operativo, rispetto ai tradizionali SSD SATA III. Inoltre saranno ridotti drasticamente i tempi di caricamento, come ad esempio nei videogiochi appunto.

Si tratta sostanzialmente di un prodotto di fascia alta, indirizzato a chi vuole il massimo senza compromessi. Tra gli accessori infatti troviamo anche il dissipatore EKWB, venduto separatamente, il quale garantisce la migliore dispersione del calore possibile. Non manca inoltre un’utility, SSD Dashboard, che permette di gestire al meglio la periferica ed ottimizzarla per ogni gioco installato sul PC. Questo fa si che l’SSD mantenga sempre prestazioni coerenti, a prescindere dallo spazio impiegato o dall’operazione in svolgimento.

Grazie alle offerte del giorno, il disco è acquistabile su Amazon a soli 131,16 euro, con uno sconto di quasi 35 euro sul prezzo di listino.