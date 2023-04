SSD NVMe Portatile SanDisk Extreme da 500 GB: a 87€ è un AFFARONE!

Ci sono dispositivi di archiviazione esterni veramente indistruttibili e tra questi spicca l’SSD NVMe Portatile SanDisk Extreme che oggi ritorna al suo minimo storico grazie all’offerta di Amazon che lo porta al prezzo di 87,89 euro. Il taglio di memoria è quello da 500GB e lo sconto corrisponde al 43% in meno rispetto al prezzo solito. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

SSD NVMe Portatile SanDisk Extreme da 500 GB: caratteristiche principali

Il disco SSD Extreme coniuga ottime prestazioni in lettura e scrittura, con un design compatto e leggero, caratteristiche che ne facilitano il trasporto. All’interno della scocca protettiva c’è un disco NVMe ad alte prestazioni, che offre velocità di lettura massima di 1050 MB/s e di scrittura di 1000 MB/s, si collega al PC via USB-C e trasferisce file da diversi GB in pochi secondi.

Questo disco è disponibile in diversi tagli di memoria, si parte dai 250GB fino a ben 2TB, ideale per chi necessita di maggior spazio per archiviare file di grosse dimensioni. La versione in offerta è quella da 500GB, una quantità di memoria ideale per coloro che cercano una buona capienza senza esagerare con i costi. Il corpo in alluminio forgiato funge da dissipatore di calore per garantire velocità costanti ed elevate in un’unità portatile sufficientemente resistente per affrontare qualsiasi avventura. Questa unità consente di mantenere riservati i contenuti privati con la crittografia hardware integrata aes a 256 bit e protezione tramite password.

Oggi il disco SSD NVMe Portatile SanDisk Extreme da 500 GB è disponibile in offerta su Amazon a 87,89 euro.

