SSD NVMe WD Black con dissipatore EKWB meno di 90 euro

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è uno dei migliori SSD NVMe per il rapporto qualità/prezzo, equipaggiato con un dissipatore di alto livello. Stiamo parlando del Western Digital Black SN750 dotato di dissipatore EK Water Blocks.

Western Digital Black NVMe EKWB: caratteristiche tecniche

L’SSD in questione è un’unità ad elevate prestazioni indirizzato soprattutto a videogiocatori e professionisti che necessitano non solo di spazio, ma anche e soprattutto di velocità. Utilizza, infatti, moduli TLC abbinati ad una cache DRAM che permettono velocità di lettura fino a 3430MB/s e 3000MB/s in scrittura, circa 6 volte superiori ad un tradizionale SSD SATA III. Il fattore di forma è M.2 2280 ed è indispensabile, naturalmente, avere uno slot dedicato PCIe x4 sulla scheda madre. Il taglio in questione è quello da 500GB, non il più capiente, ma sufficiente a contenere una buona quantità di giochi o di progetti in grafica tridimensionale.

Menzione particolare va al dissipatore di calore, che in questo caso viene fornito insieme al disco. Si tratta di un dissipatore personalizzato sviluppato in collaborazione con EK Water Blocks. Per chi non lo sapesse, EKWB rappresenta uno dei leader nel settore del raffreddamento a liquido personalizzato. Fornisce infatti soluzioni ad altissima efficienza dedicate ai professionisti dell’overclocking e agli amanti del raffreddamento estremo. Nel caso specifico si tratta di un heatspreader realizzato specificamente per l’unità di Western Digital che garantisce prestazioni costanti anche sotto stress con un utilizzo prolungato. Insomma, parliamo di un top di gamma per chi vuole un prodotto senza compromessi per il proprio PC.

