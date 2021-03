SSD NVME: WD Black da 500GB in offerta a metà prezzo (-55%)

Tra i dischi SSD NVME di fascia alta come non citare il modello SN750 di Western Digital, oggi nel taglio di memoria da 500GB è in offerta su Amazon a 71,90€, lo sconto del 55% dimezza il prezzo iniziale di 160 euro.

Le memorie NVMe sono SSD interni che si connettono alla porta M.2 della scheda madre e sfruttano le connessioni PCI Express. Questo sistema garantisce velocità superiori rispetto ai classici SSD da 2.5 pollici in un design estremamente più compatto. Le unità di memoria NVMe hanno una lunghezza di circa 8cm, 2,2cm di larghezza e uno spessore di appena 2mm, dimensioni che si traducono in un ingombro pressoché insignificante all’interno del PC.

Il disco WD Black SN750 sfrutta le linee PCI Express di terza generazione, compatibile con moltissime schede madri uscite negli utlimi anni, offre velocità di trasferimento dati fino a 3430 Mb/s in lettura e fino a 2600 Mb/s in scrittura. L’installazione del sistema operativo e dei programmi più esigenti su una memoria così veloce permette un consistente boost alle prestazioni del PC.

Oggi il disco SSD NVME Western Digital Black SN750 nel taglio da 500GB va in offerta su Amazon a 71,90€, scontato del 55% rispetto al prezzo solito. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.