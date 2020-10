Con prestazioni di gran lunga superiori rispetto a quelle degli hard disk tradizionali, le SSD sono ormai la scelta predefinita per chi assembla un nuovo PC o desidera effettuare un upgrade di quello già in uso. In questo articolo segnaliamo due unità oggi proposte in sconto su Amazon, con capacità e caratteristiche simili, acquistabili a prezzi davvero accessibili per le prossime ore.

Le SSD di KingDian e Torosus oggi in sconto

La prima è quella del marchio KingDian da 240 GB, offerta al prezzo di soli 23,19 euro anziché a 29,29 euro come da listino. Con interfaccia SATA e form factor da 2,5 pollici, arriva a una velocità di circa 560 MB/s in fase di scrittura garantendo così performance ideali per ridurre al minimo i tempi di attesa in fase di boot o di salvataggio e caricamento dei dati.

La seconda SSD da segnalare è quella del brand Torosus da 256 GB. In questo caso si arriva a 448 MB/s in lettura e a 420 MB/s in scrittura. Il prezzo è ulteriormente risotto: soli 21,27 euro invece di 26,59 euro.

Considerando come su Amazon abbiano già preso il via le offerte per il Black Friday 2020 (quest’anno con largo anticipo) invitiamo a tenere costantemente controllato il catalogo dello store dedicato alla categoria SSD per scoprirne altre.