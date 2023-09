SSD PCIe da 2 TB: oggi -63% per la Crucial P3 Plus

Grazie all’offerta su Amazon in corso, l’unità SSD da 2 TB della serie Crucial P3 Plus è oggi l’affare da cogliere al volo per chi desidera assemblare un nuovo PC o effettuare l’upgrade di quello in uso. È in sconto del 63% rispetto al prezzo consigliato, facendo così crollare la spesa a meno della metà.

Crucial P3 Plus, SSD da 2 TB a prezzo stracciato

Il brand non ha certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei leader del mercato per quanto riguarda le soluzioni dedicate allo storage. Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche, di fascia alta: può raggiungere i 5.000 MB/s di velocità durante la fase di lettura e i 4.200 MB/s in scrittura. Merito dell’impiego della tecnologia NVMe (PCIe Gen4) e del sistema Advanced 3D NAND messo a punto da Micron. Per quanto riguarda il form factor, si tratta dello standard M.2. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Adatta per tutti gli utilizzi che richiedono prestazioni elevate, dalla produttività quotidiana all’elaborazione dei contenuti multimediali, fino al gaming più spinto, può essere installata in computer di tipo notebook o desktop. Al prezzo finale di soli 92,60 euro, grazie allo sconto del 63% proposto oggi dall’e-commerce, l’unità SSD da 2 TB della gamma Crucial P3 Plus è un affare da cogliere al volo. Non sappiamo per quanto rimarrà valida la promozione.

Ultimo, ma non meno importante, il prodotto è direttamente venduto e spedito da Amazon. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita a domicilio in un giorno. Dunque, chi sceglie di effettuare subito l’ordine, la riceverà a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva. Vale infine la pena segnalare che oltre 8.500 recensioni positive ne testimoniano la qualità con 4,7/5 stelle di voto medio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.