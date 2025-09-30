SSD PCIe 5.0 da 2 TB: Lexar NM1090 PRO, offerta a 14.000 MB/s

Non è un’unità di storage come tutte le altre: il nuovo SSD da 2 TB della gamma Lexar NM1090 PRO è in grado di assicurare prestazioni senza compromessi in ogni ambito, dalla produttività al gaming. Lo trovi in offerta a tempo su Amazon. Ha in dotazione il software DiskMaster per monitorare costantemente lo stato del drive, installare aggiornamenti firmware e gestire ogni parametro con facilità e sicurezza. È compatibile con i PC e con le console come PS5.

SSD da 2 TB: l’offerta su Lexar NM1090 PRO

È una memoria di ultima generazione che sfrutta l’interfaccia PCIe 5.0 con NAND 3D TLC a 232 strati per raggiungere velocità fino a 14.000 MB/s in lettura e fino a 13.000 MB/s in scrittura, riducendo significativamente i tempi di caricamento e di elaborazione dei dati, fino al 200% rispetto agli standard precedenti. Il controller a 6 nm con dissipazione termica avanzata mantiene le temperature fino al 36% più basse rispetto ai modelli a 12 nm, garantendo prestazioni stabili e un’efficienza energetica superiore. Grazie alla cache DRAM e SLC dinamica, inoltre, ogni trasferimento risulta rapido, con latenza minima e una reattività immediata. Scopri di più nella descrizione completa.

Non sappiamo fino a quando sarà possibile approfittare di questa offerta a tempo, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito, per acquistare l’SSD da 2 TB della gamma Lexar NM1090 PRO al prezzo di 189 euro. Il risparmio in confronto al listino ufficiale è significativo.

Amazon gestisce direttamente la spedizione, senza passare da intermediari, assicurando la consegna gratis a casa tua entro domani se lo ordini adesso. Chiudiamo segnalando il voto medio ottenuto dalle recensioni pubblicate: 4,8 stelle su 5.