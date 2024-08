SSD PCIe 4 da 2 TB al PREZZO MINIMO STORICO su Amazon

Approfitta del prezzo minimo storico su Amazon e allunga le mani sull’unità SSD da 2 TB della serie Fanxiang S880, con un forte risparmio. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo e rimarrà disponibile per poco, fino all’esaurimento delle unità in promozione.

Fanxiang S880: le caratteristiche dell’unità SSD

Ottima per l’archiviazione, per lo storage e per la gestione dei backup, arriva alla velocità di 7.300 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura e a 6.800 MB/s in scrittura, per prestazioni senza compromessi, riducendo i tempi di attesa in fase di avvio, caricamento ed elaborazione dei contenuti. Impiega lo standard PCIe 4 (retrocompatibile). È l’ideale se stai per assemblare un nuovo PC oppure per eseguire l’upgrade del comparto hardware di quello in uso, sia desktop che laptop. Tra i punti di forza c’è anche il design, progettato per favorire la dissipazione del calore. Il supporto è assicurato anche per la console PS5. Scopri tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Grazie allo sconto applicato in automatico, la puoi acquistare al prezzo finale di soli 131 euro. Non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire, è tutto pronto per metterla nel carrello. Il voto medio assegnato all’unità SSD della serie Fanxiang S880 dalle recensioni sull’e-commerce è molto alto, pari a 4,7 stelle su 5, quasi un perfect score.

C’è la spedizione gratuita gestita dalla rete logistica di Amazon, con la consegna garantita già entro domani se effettui l’ordine adesso. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della cifra spesa avrai tempo fino a 14 giorni dalla data del ricevimento.