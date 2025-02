SSD portatile 1 TB: l'offerta di Amazon su ORICO C10

Attiva il coupon che trovi su Amazon per acquistare l’unità SSD portatile da 1 TB della gamma ORICO C10 in forte sconto rispetto al listino ufficiale. È la scelta giusta per avere sempre a portata di mano i tuoi dati, ma anche per il backup e per lo storage di file e documenti di ogni tipo. Ecco quali sono i suoi punti di forza.

ORICO C10 in sconto: SSD portatile da 1 TB

Ha in dotazione una porta USB-C su uno dei lati, ma grazie al cavo 2-in-1 con adattatore incluso nella confezione è possibile utilizzarla anche con gli slot USB Type-A dei dispositivi. Risulta dunque compatibile con gli smartphone e i tablet, ma anche con i computer desktop e laptop, senza dimenticare i lettori multimediali, i televisori e così via. Le prestazioni sono senza compromessi, raggiungendo la velocità di 1.050 MB/s nel trasferimento. Ancora, il design con gancio permette di trasportala ovunque in modo comodo e pratico (le dimensioni sono ridotte a soli 34x132x12 millimetri). Dai uno sguardo alla descrizione dell’unità per conoscere nel dettaglio tutte le sue specifiche tecniche e le funzionalità supportate.

Al prezzo finale di 66 euro, l’unità SSD portatile da 1 TB della gamma ORICO C10 è imperdibile. Per ottenere lo sconto ti basta attivare il coupon dedicato.

È venduta dallo store ufficiale del marchio e spedita da Amazon con la consegna gratuita prevista entro domani se la ordini adesso. Il voto medio raccolto da oltre 130 recensioni pubblicate dai clienti è molt0 alto, pari a 4,4 stelle su 5.