SSD Portatile da 1TB: ottimo anche per il Gaming a -47%

Immagina di rendere l’SSD del tuo computer portatile, per utilizzarlo sui dispositivi con velocità molto simili. Sarebbe davvero fantastico, non trovi? Grazie all’ottimo SSD Portatile Crucial X8 hai 1TB di archiviazione mobile da utilizzare ovunque, senza fastidiose installazioni. La velocità di lettura arriva fino a 1050 MB/s. Quindi lo rende ottimo anche per il gaming.

Dotato di una porta USB-C e Adattatore USB-A con tecnologia USB 3.2, tutto risulta molto più veloce. Dal trasferimento alla lettura dei dati. Addirittura è consigliato anche come storage extra per console quali Xbox e PlayStation oltre che computer da gaming. Una prova tecnica ha dimostrato che i tempi di caricamento, rispetto all’Hard Disk della console stessa, sono pressoché dimezzati. Il prezzo ora disponibile è interessante.

SSD Portatile Crucial X8 1TB: potenza e velocità in un attimo

Archivia e installa tutto ciò che vuoi sul performante SSD Portatile Crucial X8. Una garanzia in quanto a velocità e potenza. Estremamente reattivo, in un attimo hai accesso a quanto trasferito. Che siano file, documenti, foto, video e anche videogiochi, tutto risulta estremamente fluido. Compatibile con tantissimi dispositivi, può davvero essere utile a ogni cosa.

Acquistalo subito in offerta a soli 77,34 euro, invece di 145,99 euro. Stiamo parlando di uno sconto del 47% proposto a tutti i clienti Prime. Quindi attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

