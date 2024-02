SSD portatile 2TB per PC e Mac: su Amazon ad un ottimo prezzo

Hai bisogno di un velocissimo spazio esterno per i tuoi dati? Crucial X6 è perfetto: è un SSD portatile da 2TB che puoi utilizzare non solo su PC e Mac, ma anche su altri dispositivi elettronici, come smartphone, tablet e console da gioco. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 102,99 euro. Vediamo insieme le caratteristiche.

Crucial X6: le caratteristiche di questo SSD portatile in offerta

Questo SSD portatile è dotato di una incredibile velocità di lettura fino a 800 MB/s che lo rende 3,8 volte più veloce della maggior parte dei tradizionali dischi rigidi. In questo modo puoi trasferire grandi file, eseguire backup o caricare contenuti multimediali con una rapidità e fluidità senza precedenti.

Nonostante questo, l’SSD è incredibilmente compatto e leggero. Si adatta tra le dita e pesa meno delle chiavi dell’auto, rendendolo l’ideale compagno di viaggio per coloro che sono sempre in movimento.

Come detto, la compatibilità universale è garantita: funziona con PC, Mac, Android, iPad Pro e persino console da gioco. In ogni caso, troverai un dispositivo pronto per soddisfare le tue esigenze di archiviazione. Approfitta dello sconto Amazon e acquista Crucial X6 a soli 102,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.