SSD portatile 500 GB impermeabile: che offerta a METÀ PREZZO

Hai bisogno di un SSD portatile da 500 GB che sia stiloso, facile da portare e al contempo persino impermeabile e resistente alla polvere? Non possiamo che proporti allora SanDisk Extreme, che puoi acquistare in offerta a soli 79,99€ con uno sconto del 50% sul prezzo di listino!

Con una resistenza alle cadute da massimo due metri e un indice di protezione ip55 contro acqua e polvere, questa unità di storage è adatta anche per affrontare le condizioni più estreme!

SSD portatile 500 GB SanDisk Extreme: prestazioni elevate in ogni situazione

L’SSD portatile da 500 GB SanDisk Extreme è progettato con tecnologia NVMe che garantisce una velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s: perfetta per avere tanto spazio in più a disposizione di immediato utilizzo, per creare contenuti innovativi e girare riprese pazzesche.

Come dicevamo in apertura, è costruito per essere portato praticamente ovunque. Il rivestimento in silicone della parte esterna dona all’unità una piacevole sensazione al tatto, oltre ad un livello di protezione davvero importante grazie anche alla certificazione ip55 contro acqua e polvere. Il pratico moschettone ti permetterà di agganciarlo saldamente allo zaino o alla cintura così da portarlo con te in tutto il mondo in totale sicurezza.

E, a proposito di protezione, è inclusa la crittografia hardware AES a 256 bit e l’app di gestione dei file Memory Zone per accedere da qualsiasi posizione ai tuoi contenuti. Dal design snello e moderno, si rivela anche un bell’oggetto portatile, da tenere con te per ogni evenienza.

Non ti rimane quindi che approfittare di questa straordinaria offerta a tempo limitato per acquistare l’SSD portatile da 500 GB, resistente ad acqua e polvere, a soli 79,99€. Lo sconto è già applicato, quindi non ti rimane che metterlo nel carrello ed effettuare l’acquisto prima che terminino le scorte.

