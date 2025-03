SSD portatile Lexar da 1 TB in offerta a tempo (MINIMO STORICO)

Trovi su Amazon al suo prezzo minimo storico l’unità SSD portatile da 1 TB della serie Lexar ES3. Perfetta da tenere sulla scrivania e da portare ovunque, in un design ultrasottile racchiude una grande capacità di storage. Non lasciarti sfuggire l’occasione, è un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro.

Lexar ES3 da 1 TB, SSD portatile: l’offerta a tempo

Impiega la tecnologia USB 3.2 Gen 2 per assicurare prestazioni da top di gamma, arrivando alla velocità di 1.050 MB/s in fase di lettura e a 1.000 MB/s in scrittura. È compatibile con tutti i dispositivi: dai computer desktop e laptop agli smartphone con sistema operativo Android o iOS e ai tablet, senza dimenticare le console videoludiche delle famiglie PlayStation e Xbox. Nella confezione è incluso il cavo 2-in-1, così da poterlo collegare alle porte Type-A e Type-C. Fai un salto sulla scheda completa per conoscere tutte le altre informazioni in merito alle specifiche e alle funzionalità supportate.

Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo rischia di andare esaurita o sold out a breve. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito per non perdere l’occasione. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali, lo sconto è automatico.

Grazie alla riduzione della spesa puoi acquistare l’unità SSD portatile da 1 TB della gamma Lexar ES3 al prezzo finale di soli 69 euro. Chi lo ha già fatto, ha assegnato al prodotto un voto medio pari a 4,4/5 con centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce. La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratuita prevista già entro domani.