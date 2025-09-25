 SSD portatile Lexar ES3 da 1 TB: l'offerta che stavi aspettando
1 TB da portare ovunque, anche in tasca: l'SSD portatile della gamma Lexar ES3 è protagonista di un'ottima offerta su Amazon, eccola.
1 TB da portare ovunque, anche in tasca: l'SSD portatile della gamma Lexar ES3 è protagonista di un'ottima offerta su Amazon, eccola.

Hai mai pensato di mettere 1 TB in tasca? Con Lexar ES3 puoi farlo: l’SSD portatile è in offerta a tempo su Amazon, dove vanta recensioni con un voto medio molto alto, pari a 4,6 stelle su 5. È compatibile anche con PS5 e piattaforme Xbox. Tra le caratteristiche c’è anche la protezione dei dati con crittografia AES a 256 bit tramite software dedicato.

SSD portatile 1 TB: compra in offerta

L’offerta a tempo su Lexar ES3: SSD portatile 1 TB

Le prestazioni sono ottime: velocità fino a 1.050 MB/s in lettura e fino a 1.000 MB/s in scrittura, grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2, così da risultare ideale anche per gestire file pesanti in modo efficiente, riducendo le attese. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra i quali figurano smartphone, computer desktop e laptop, console e fotocamere. Vanta un design compatto in metallo con soli 42 grammi di peso e 10,5 millimetri di spessore. Nella confezione è incluso il cavo USB-C con adattatore per le porte USB-A. Fai un salto sulla scheda del prodotto per altri dettagli.

SSD portatile: il design di Lexar ES3

Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro, interesserà a molti. Il forte sconto è applicato in automatico, non servono coupon o codici. Approfittane per allungare le mani sull’SSD portatile da 1 TB della gamma Lexar ES3. La colorazione è blu, visibile in queste immagini.

Lexar ES3 SSD esterno 1TB, USB3.2 Gen2 portatile SSD, PSSD fino a 1050MB/s in lettura, 1000MB/s in scrittura, SSD esterno compatibile con iPhone serie 15/Mac/PS5/XBOX (blu)

SSD portatile 1 TB: compra in offerta

È appena sceso al suo prezzo minino storico di 74,90 euro da quando è in vendita, con un importante risparmio in confronto al listino ufficiale. La spedizione è gestita da Amazon con disponibilità e consegna immediata gratuita, almeno fino all’esaurimento delle unità in promozione.

Pubblicato il 25 set 2025

