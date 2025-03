SSD portatile Netac da 1 TB: eccola a PREZZO STRACCIATO

Il dispositivo per lo storage esterno definitivo è in offerta a tempo. Si tratta dell’SSD portatile da 1 TB del marchio Netac, promosso con un voto medio pari a 4,4/5 in migliaia di recensioni su Amazon e proposto oggi al suo prezzo minum storico dall’e-commerce. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito.

Amazon: offerta a tempo per l’SSD portatile da 1 TB

Un’unità di questo tipo può tornare utile in una miriade di situazioni e per gli utilizzi più svariati: per effettuare il backup dei propri dati salvandoli in modo sicuro e proteggendoli da eventuali perdite accidentali, per trasferire file di grandi dimensioni rapidamente da un dispositivo all’altro oppure per collegarla a un televisore o lettore e riprodurre contenuti multimediali su qualsiasi schermo. Può arrivare alla velocità di 500 MB/s nel trasferimento in fase di lettura e a 450 MB/s in scrittura riducendo le attese, grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2. Inoltre, il design è estremamente compatto, come mostrato dall’immagine qui sotto. Dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione per altri dettagli.

È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon. L’offerta a tempo ti permette di acquistare l’SSD portatile da 1 TB di Netac al suo prezzo minimo storico di soli 63 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche.

Nella confezione è incluso un cavo da USB-C a USB-C e l’adattatore da USB-C a USB-C così da renderlo compatibile con tutti i dispositivi: computer desktop e laptop, tablet, smartphone e così via. Se lo ordino subito lo riceverai domani con la consegna gratuita.