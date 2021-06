SSD portatile, robusto e scontato: colpaccio SanDisk

La memoria portatile SanDisk Extreme SSD NVMe è l'ennesimo prodotto che in occasione del Prime Day 2021 ha raggiunto il suo miglior prezzo di sempre: 139,99 euro. Si tratta di un ribasso del 46% rispetto al suo prezzo originale, una sforbiciata incredibile che crea una delle opportunità irrinunciabili di questa due giorni di sconti.

L'SSD SanDisk ha una forma particolare poiché la particolare impugnatura a moschettone è l'essenza stessa della sua portabilità. A questo si aggiunge la certificazione di impermeabilità (IP55) ed una particolare resistenza alle cadute fino a 2 metri dovuta alla sua struttura interna e ad un involucro in silicone che ne protegge la scocca.

SanDisk sottolinea come la resistenza non sia soltanto ai fattori fisici, ma anche ad eventuali tentativi di intrusione: “Consente di mantenere riservati i contenuti privati con la crittografia hardware integrata aes a 256 bit e protezione tramite password. Realizzata da sandisk, il marchio che i fotografi professionisti di tutto il mondo scelgono per gestire al meglio i loro lavori più complessi“. Un SSD che non teme le sfide, insomma, e che mette a disposizione ben 1TB di spazio.

