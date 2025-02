SSD portatile rugged Lexar da 2 TB al prezzo MINIMO STORICO

È in corso su Amazon un’offerta a tempo che propone l’unità SSD portatile da 2 TB della gamma Lexar ARMOR 700 al suo prezzo minimo storico. Tra i punti di forza non c’è solo la capacità di storage, ma anche il design rugged che resiste a cadute fino a 3 metri e la certificazione IP66 contro acqua e polvere.

Lexar ARMOR 700: SSD portatile da 2 TB in offerta

Le prestazioni sono adatte a qualsiasi utilizzo, raggiungendo la velocità di 2000 MB/s nel trasferimento dati, così da ridurre le attese. Questo è possibile grazie all’impiego della tecnologia USB 3.2 Gen 2×2 per il collegamento a computer desktop e laptop, a dispositivi mobile come smartphone e tablet, a televisori, lettori multimediali e molto altro ancora (il cavo è incluso nella confezione). Ha in dotazione DataShield, una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit per mantenere protetti i file. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del prodotto.

Il forte sconto rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico (non servono coupon né codici promozionali) e ti permette di acquistare l’unità SSD portatile da 2 TB della gamma Lexar ARMOR 700 al prezzo finale di 203,99 euro, con un risparmio significativo. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro: se sei interessato, ti consigliamo di metterla subito nel carrello.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. La disponibilità è immediata e se effettui l’ordine ora arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Concludiamo segnalando che il voto medio assegnato da centinaia di recensioni sull’e-commerce è molto alto, pari a 4,5 stelle su 5.