SSD portatile Sabrent da 1 TB a un prezzo INCREDIBILE!

Gli SSD portatili sono sempre più fondamentali per trasferire o archiviare file sfruttando le velocità offerte da un disco allo stato solido di ultima generazione. Oggi su Amazon troviamo il modello Sabrent Rocket Nano nel taglio da 1 TB in offerta su Amazon a 157,40 euro, un risparmio di quasi 100 euro rispetto al prezzo di listino solito.

SSD portatile Sabrent Rocket Nano da 1 TB: caratteristiche principali

L'azienda dichiara una velocità di trasferimento fino a 1000 MB/s tramite USB 3.0, si interfaccia con PC Windows o Mac tramite il cavo USB-C incluso in confezione. Il design estremamente compatto lo rende facile e leggero da trasportare, al pari di una classica chiavetta USB, inoltre il case in alluminio garantisce una certa resistenza per tenere al sicuro i dati archiviati.

Una volta collegato al PC non è necessario installare alcun driver, questo SSD portatile di Sabrent è Plug & Play e permette l'accesso immediato ai propri file.

Oggi su Amazon è possibile acquistare il Sabrent Rocket Nano da 1TB a 157,40 euro, un prezzo scontato rispetto al solito per un disco veloce e comodo. Grazie alla spedizione espressa Prime il prodotto arriva a casa entro 1-2 giorni lavorativi.