SSD portatile SanDisk a -43% su Amazon: 4 TB sempre con te

È in corso l’offerta di Amazon che propone l’unità SSD portatile da 4 TB della famiglia SanDisk Extreme con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Molto capiente e super veloce, è l’ideale per archiviare in modo sicuro e affidabile i propri contenuti, portandoli ovunque con sé e trasferendoli in modo rapido. C’è anche un gancio per moschettone che permette di agganciarla allo zaino.

Super offerta SSD portatile: SanDisk Extreme da 4 TB

È compatibile con tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer e molti altri ancora. Utilizza lo standard USB 3.2 Gen 2 per garantire prestazioni da top di gamma, raggiungendo la velocità di 1.050 MB/s in fase di lettura e i 1.000 MB/s in scrittura, riducendo così al minimo le attese. Inoltre, integra un sistema di protezione con password che impiega la crittografia AES a 256 bit e il suo design vanta la certificazione IP65 che la tutela dall’acqua e dalla polvere. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa dove trovi altre informazioni sulle specifiche tecniche, sui casi duro e sulle funzionalità supportate.

Approfitta dello sconto del 43% e acquista l’unità SSD portatile da 4 TB della gamma SanDisk Extreme al prezzo finale di 272 euro. Chi lo ha già fatto, le ha assegnato un voto medio pari a 4,7/5 stelle in oltre 103.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce.

Nella confezione è incluso un cavo da USB-C a USB-C con adattatore da USB-C a USB-A, così da risultare compatibile con tutti i dispositivi. Se effettui subito l’ordine arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon.