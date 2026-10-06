SSD Portatile SanDisk 500GB Extreme: solo 135€ con la Festa delle Offerte Prime

Problemi di spazio d’archiviazione? Risolvili grazie all’ottimo SSD Portatile SanDisk 500GB Extreme, un vero mostro di storage e potenza. Sfrutta la Festa delle Offerte Prime su Amazon per sconfiggere l’aumento dei prezzi su questi dispositivi. Acquistalo ora a soli 135 euro! Si tratta di un’ottima occasione per avere tanto spazio in più e sfruttarlo in modo versatile grazie alla possibilità di portarlo sempre con te.

Questo SSD portatile offre 500GB di spazio disponibile a velocità incredibili. Parliamo di una memoria a stato solido, basata su standard NVMe, con velocità di 1050 MB/s in lettura e di 1000 MB/s in scrittura. In pratica, è perfetto anche per il gaming, da collegare a un computer da gaming o a una qualsiasi console. Gestire i tuoi file è ancora più sicuro grazie alla crittografia hardware a 256 bit inclusa.

Il case è estremamente resistente grazie ai materiali pregiati di costruzione. Infatti, può superare brillantemente cadute da un massimo di tre metri. Grazie all’indice di protezione IP65 resiste anche ad acqua e a polvere. La garanzia di 5 anni inclusa assicura massima tranquillità nell’utilizzo e il pratico moschettone ti permette di portarlo sempre con te senza preoccuparti di nulla.

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