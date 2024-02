SSD portatile in sconto: l'affare di oggi è Crucial X9

Molto più rapida di un disco fisso tradizionale e di una pendrive, in grado di ospitare una grande quantità di file in modo sicuro per i trasferimenti e i backup: l’unità SSD da 1 TB della linea Crucial X9 oggi è in forte sconto su Amazon. L’affidabilità è quella garantita dal marchio di Micron, una delle realtà leader nel settore delle soluzioni per lo storage. Sono in offerta anche gli altri modelli della serie, fino a quello da 4 TB per i più esigenti.

SSD portatile: lo sconto di Amazon su Crucial X9

Può arrivare alla velocità di 1.050 MB/s durante il trasferimento, così da ridurre notevolmente le attese. È plug-and-play, dunque non serve installare driver né passare attraverso configurazioni complicate per l’uso su computer Windows e macOS. Inoltre, il design è stato progettato in modo da garantire la resistenza a cadute accidentali da un massimo di due metri, alle temperature estreme e alle vibrazioni. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

In dotazione l’adattatore USB-A da utilizzare sui computer sprovvisti di porta USB-C. Include inoltre tre mesi di abbonamento al servizio Mylio Photos+ e uno ad Adobe Acrobat Pro. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, l’unità SSD portatile da 1 TB della linea Crucial X9 è in promozione al prezzo finale di 82,99 euro, in forte sconto rispetto a quello di listino e alla migliore offerta recente. La riduzione della spesa è applicata in automatico.

È possibile contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio garantita entro domani per chi effettua subito l’ordine. Infine, segnaliamo che Amazon si occupa direttamente della vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.