SSD portatile ultracompatto in offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di un buon SSD portatile, ma che non costi cifre esorbitanti, Amazon potrebbe avere ciò che fa per voi. Stiamo parlando del KingDian Extreme SSD da 250GB, un disco estremamente piccolo, solido e soprattutto economico.

SSD portatile KingDian Extreme 250GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di KingDian è senza dubbio una delle più compatte, e fornisce in confezione tutto ciò di cui potremmo avere bisogno per connetterlo ai vari dispositivi. All’interno della scatola, infatti, oltre all’SSD ed un cavo USB 3.0, troviamo anche un adattatore da Type-A a Type-C che permette di collegare il disco direttamente a smartphone, tablet e Mac. Le velocità di lettura e scrittura arrivano a circa 510 MB/s arrivando quindi ad essere 10 volte maggiori rispetto ai tradizionali HDD con dischi magnetici.

Naturalmente il dispositivo può essere collegato anche alle smart TV per riprodurre i contenuti multimediali direttamente sul televisore. Molto interessante sono le caratteristiche della custodia che contiene il disco. Questa, infatti, rende il dispositivo completamente silenzioso ed utilizza un sistema di risparmio energetico che lo manda in stand by quando non è in utilizzo. In sostanza si tratta di un prodotto economico, ma ottimo per le piccole esigenze di chi lavora in mobilità. In particolare è perfetto per trasferire velocemente grandi quantità di documenti, così come foto o video per la post produzione.

Oggi Amazon propone uno sconto del 7% sul KingDian Extreme, che è disponibile per l’acquisto a soli 48,44 euro.