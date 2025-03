SSD portatili Netac, nuovo ribasso: imperdibili al minimo storico

La gamma di SSD portatili del marchi Netac ha raggiunto nuovi prezzi minimi storici. Segnaliamo le offerte su Amazon che rendono le unità un vero affare, un’occasione da cogliere al volo, per averle sempre a portata di mano, sulla scrivania di casa o dell’ufficio così come in movimento. Sono disponibili le versioni da 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB per chi ha bisogno di più spazio.

SSD portatile? Scegli Netac con questa offerta

È la scelta giusta sia per eseguire il backup dei dati così da crearne una copia e mantenerla al sicuro che per trasferire grandi quantità di contenuti, ad esempio quelli multimediali. La presenza della porta USB-C 3.2 Gen 2 (il cavo è incluso nella confezione) assicura una velocità elevata nel trasferimento e la piena compatibilità con dispositivi come smartphone, tablet, computer e così via. Un altro grande punto di forza è quello rappresentato dal design compatto e leggero: 10×2,9×0,9 centimetri e un peso che si attesta a 30 grammi, davvero una piuma. Fai un salto sulla scheda sull’e-commerce dedicata alla serie per conoscere tutte le altre informazioni.

Scegli la versione che preferisci, in base alle tue esigenze, con capacità da 250 GB a 2 TB per ogni necessità. Ecco il prezzo finale di ognuna.

Tutti i modelli hanno disponibilità immediata e arriveranno direttamente a casa tua in pochi giorni con la consegna gratuita (indipendentemente dalla spesa con l’abbonamento Prime) se decidi di effettuare l’ordine in questo momenti. Concludiamo segnalando che il voto medio assegnato da più di 3.400 recensioni è 4,4/5.