SSD a prezzi stracciati: 5 modelli da acquistare subito su Amazon

Non è necessario attendere l’inizio delle Offerte di Primavera su Amazon in programma la prossima settimana per fare affari. Prendiamo come esempio chi è alla ricerca di una nuova SSD: può fin da subito rivolgersi all’e-commerce, approfittando di sconti che rendono le unità acquistabili a cifre davvero irrisorie, a partire da soli 14,39 euro. Qui è dove segnaliamo alcuni dei modelli da prendere in considerazione.

A partire da 14,39 euro: 5 SSD in sconto

La selezione è stata compiuta tenendo conto di due criteri: cinque tagli di memoria differenti e altrettanti brand tra i leader del mercato, così da coprire qualsiasi esigenza e destinazione d’uso. Inoltre, sono rappresentati i due fattori di forma più comuni. L’elenco completo è ovviamente ben più lungo e in costante aggiornamento, per consultarlo rimandiamo direttamente allo store.

Il consiglio è quello di leggere attentamente le schede tecniche di ogni unità, così da poter conoscere tutte le specifiche tecniche integrate dai modelli elencati, trovando quella più adatta a soddisfare le proprie esigenze in termini di storage e velocità nel trasferimento dei dati, lasciandosi così finalmente e definitivamente alle spalle l’era dei più lenti e ormai obsoleti hard disk tradizionali.

In apertura abbiamo citato le Offerte di Primavera, che prenderanno il via su Amazon la prossima settimana, dal 27 al 29 marzo. L’evento costituirà l’occasione per risparmiare sugli acquisti in tutte le categorie di prodotto, incluse quelle dedicate a Informatica (fino a -45% su accessori selezionati) ed Elettronica (fino a -45% su smartphone e -50% su smartwatch).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.