SSD Samsung da 1 TB per PC e PS5 (7450 MB/s): l'affare di oggi

Pochi marchi come Samsung possono garantire il perfetto connubio tra prestazioni e affidabilità quando si tratta di soluzioni per lo storage: ecco perché lo sconto del 44% su Amazon che vede protagonista l’unità SSD da 1 TB della gamma 990 PRO è imperdibile. Con form factor M.2 e interfaccia PCIe 4.0, è compatibile con PC e PS5 per ampliare la capacità di archiviazione sulla console di casa Sony.

Samsung 990 PRO: SSD da 1 TB in forte sconto

Come anticipato, le sue performance sono di livello assoluto: arriva alla velocità di 7.450 MB/s in fase di lettura e a 6.900 MB/s in scrittura. Ogni singolo aspetto è stato ottimizzato per soddisfare anche chi non accetta compromessi: dalla dissipazione del calore generato mediante la tecnologia Dynamic Thermal Guard al chip NAND. Questo si traduce in un’efficienza al top e in tempi di attesa fortemente ridotti rispetto a un disco tradizionale, sia durante il caricamento o l’elaborazione dei contenuti che nell’avvio del computer. Scopri di più nella pagina dedicata sull’e-commerce.

La disponibilità è immediata e, se effettui subito l’ordine, il pacco arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione. A confermare che si tratta di un must have è il voto medio assegnato da oltre 13.000 recensioni: 4,8 stelle su 5.

Grazie allo sconto del 44%, l’SSD da 1 TB della gamma Samsung 990 PRO scende al suo prezzo minimo storico. Invece di pagarlo 179,99 euro come da listino ufficiale, lo puoi acquistare a soli 99,99 euro. Considerando le sue caratteristiche e prestazioni, si tratta di un affare da cogliere al volo.