SSD Samsung 990 Pro da 1TB per PC e PS5 a soli 86€ grazie al Prime Day

Siete felici possessori di un PC da gaming o di PlayStation 5 e volete aggiungere una memoria SSD per estendere lo spazio di archiviazione? La procedura non presenta particolari complessità, tuttavia non tutte le memorie SSD vanno bene soprattutto per la console di casa Sony e per la fluidità dei giochi. Uno dei modelli più adatti è la Samsung 990 Pro che oggi si trova in grande offerta su Amazon grazie al Prime Day. La versione da 1TB la potete acquistare a 86,44 euro grazie allo sconto del 10% applicato a un prezzo di listino già ribassato. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre per questo specifico taglio di memoria.

SSD Samsung 990 Pro: caratteristiche principali

La Samsung 990 Pro è una memoria NVMe M.2 con prestazioni di PCIe 4.0. In questo modo potete sperimentare una velocità straordinaria e duratura. Il controllo termico intelligente garantisce la massima efficienza energetica, mantenendo al tempo stesso livelli eccezionali di velocità e di performance, per un’esperienza di gioco sempre al top. Per quanto riguarda i dati tecnici stiamo parlando di prestazioni fino a 1400K/1550K IOPS con velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 7450/6900 MB/s che si avvicinano alla massima performance di PCIe 4.0. In poche parole è tutto il massimo per il gaming, il montaggio video e l’analisi dei dati.

Grazie al sistema Dynamic Thermal Guard, inoltre, la temperatura di funzionamento della memoria è sempre tenuta sotto controllo, garantendo un funzionamento ottimale in tutte le condizioni di utilizzo. Infine, in caso di collegamento col PC, la suite di tool di ottimizzazione del software Samsung Magician rende perfetta la vostra esperienza. Potrete proteggere i vostri dati, ottenere aggiornamenti, monitorare lo stato di salute del drive e impostare combinazioni di colore dei LED.

Siete ancora qui? Andate immediatamente su Amazon perché con questa promozione è possibile acquistare la SSD di Samsung nel taglio di memoria da 1TB al prezzo scontato di 86,44 euro. L’offerta è tra le migliori di sempre, quindi non fatevela scappare. Inoltre con Amazon Prime potrà essere a casa vostra in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.