SSD Samsung Memorie T7: un AFFARE da non perdere (-32%)

Se stai cercando un modo per migliorare drasticamente le prestazioni di archiviazione del tuo computer o aumentare lo spazio disponibile per i tuoi file, non cercare oltre. L’SSD esterno Samsung Memorie T7 da 1TB è la soluzione perfetta, e oggi puoi acquistarlo con uno sconto del 32% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 89,00 euro.

SSD Samsung Memorie T7: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più impressionanti del Samsung Memorie T7 è la sua velocità straordinaria. Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen.2, questo SSD è fino a 9,5 volte più veloce dei tradizionali dischi rigidi esterni. Con velocità di lettura e scrittura che raggiungono rispettivamente 1.050 MB/s e 1.000 MB/s, potrai trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi. Questa velocità è fondamentale per chi lavora con video ad alta risoluzione, immagini o altri file pesanti.

Il Samsung Memorie T7 offre anche una protezione eccezionale. Con la certificazione IP65, questo SSD è resistente all’acqua e alla polvere, garantendo che i tuoi dati rimangano al sicuro anche in condizioni avverse. Inoltre, la scocca in gomma resistente agli urti può resistere a cadute da un’altezza fino a tre metri, rendendo questo SSD un compagno affidabile durante i tuoi spostamenti.

La versatilità è un’altra caratteristica che rende il Memorie T7 di Samsung un acquisto interessante. Viene fornito con due cavi USB, uno da Tipo C a C e uno da Tipo C a A, che ti permettono di collegarlo facilmente a una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. Quindi, non importa quale sia il tuo dispositivo principale, questo SSD sarà compatibile.

In sintesi, l'SSD esterno Samsung Memorie T7 da 1TB è una scelta eccellente per chiunque abbia bisogno di spazio di archiviazione aggiuntivo ad alta velocità e una protezione affidabile per i propri dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.