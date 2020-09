SSD San Disk: prezzo bomba su Amazon

Oggi Amazon propone un’offerta davvero imperdibile su un SSD di San Disk. Per chi non lo sapesse, i dischi allo stato solido (SSD) sono in grado di dare una forte spinta al sistema. Sono ottimi sia per dare una maggiore velocità generale al PC, sia per ringiovanire i PC (fissi, ma soprattutto portatili) più obsoleti.

SSD: San Disk SSD Plus da 240GB in offerta su Amazon

Nel dettaglio parliamo del San Disk SSD Plus, un disco allo stato solido senza cache DRAM. Si tratta quindi di un prodotto entry level, ma con ottime prestazioni e di un marchio più che riconosciuto. L’SSD SATA III di cui parliamo infatti, è in grado di offrire infatti fino a 535 MB/s di velocità in lettura e 450 MB/s in scrittura.

Come suggerito in precedenza l’interfaccia è SATA III, quindi non necessita di slot dedicati. Sarà sufficiente connetterlo ad una porta della scheda madre, o nel caso dei portatili, sostituirlo semplicemente all’HDD preinstallato, grazie al formato da 2,5 pollici. Amazon propone il taglio da 240GB a soli 24,99 euro con uno sconto del 71% sul prezzo di listino. Ad un costo decisamente contenuto quindi, riuscirete a portare a casa un prodotto circa 10 volte più veloce di un tradizionale hard disk magnetico.