SSD SATA III da 256GB: occasione Amazon a soli 21,84 euro

Lexar NS100 è una SSD SATA III da 2.5 pollici con 256GB di memoria che oggi puoi acquistare su Amazon al prezzo eccezionale di soli 21,84 euro invece di 33,99.

SSD Lexar NS100: le caratteristiche

Questa soluzione è perfetta per fare un upgrade a un vecchio PC o portatile che si accende con calma olimpica. Lexar NS100 da 256GB costa poco, si installa facilmente e soprattutto ti regala fino a 520 MB/s in lettura, traducendosi in avvii istantanei e funzionamenti velocissimi.

Rispetto a un hard disk classico sarà tutto un altro pianeta: non ci saranno rumori strani, zero lag e soprattutto potrai avere molta più affidabilità. Con il software Lexar SSD Dash potrai tenere d’occhio in tempo reale lo stato del disco e le sue prestazioni.

Oggi puoi acquistare questa SSD ad un prezzo imbattibile su Amazon a soli 21,84 euro.