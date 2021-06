SSD Western Digital, elisir di Prime Day: sconti da urlo

La gamma SSD Western Digital MyPassport è probabilmente una delle famiglie di device che in occasione del Prime Day ha incontrato il maggior sconto relativo. Si va da -39% (2TB di spazio) a -48% (1TB di spazio), arrivando dunque quasi a dimezzare prezzi che proprio soltanto in concomitanza con l'evento Amazon sono piombati a questi livelli.

Grande occasione per chi cerca un SSD portatile, insomma, perché il marchio è la principale garanzia di qualità per questo tipo di dispositivi (il cui voto su migliaia di recensioni si attesta a 4,7/5): il prezzo è invece il jolly che questa seconda giornata di Prime Day 2021 getta sul tavolo assieme a un poker di SSD dai prezzi disparati:

Salva, proteggi e accedi ai tuoi contenuti importanti con la SSD My Passport, che assicura ottimi velocità di lettura fino a 1.050 MB/sec e di scrittura fino a 1.000 MB/sec ed è supportata dalla tecnologia NVMe. Proteggi la tua unità e continua a mantenere la produttività con crittografia hardware AES a 256 bit abilitata tramite password. Sopporta cadute fino a 2 metri di altezza grazie a un design solido ed elegante, resistente a urti e vibrazioni. Lavora in assoluta sicurezza con l'unità My Passport veloce in assoluto, in grado di creare copie di backup dei tuoi dati, compatibile con Mac e PC, e pronta per l'uso appena estratta dalla confezione.