Sta andando a ruba: Levapelucchi Philips ad appena 9€, genialata

Un vero e proprio accessorio geniale il levapelucchi di Philips. Con questo prodotto puoi dare nuova vita al tuo abbigliamento invernale riuscendo ad eliminare tutti quei pallini fastidiosi di stoffa che si sono venuti a creare con lavaggi e utilizzo frequente dei capi. Semplice da usare e sicuro per non rovinare alcun vestito che possiedi. Puoi acquistarlo a soli 8,99€ su Amazon approfittando dello sconto del 40% che offre il Black Friday 2024: cosa aspetti?

Levapelucchi Philips, un accessorio di cui non fare a meno in inverno

Ogni volta che fai il cambio stagione ti accorgi che con il passare degli anni i capi di maglieria si sono rovinati. Un po’ per l’utilizzo periodico e un po’ per lo sfregamento sia con altri vestiti che in lavatrice, i maglioni così come sciarpe, berretti, cardigan e pullover si rovinano. C’è pero il magico Levapelucchi Philips che li fa tornare come nuovi. Non hai bisogno di acquistare tutto nuovo da un anno all’altro, mettilo subito all’opera.

Si usa in totale sicurezza ed è impossibile sbagliare. Basta stendere su un piano la maglietta o il capo di abbigliamento che vuoi trattare e accenderlo. Dopodiché passalo sulla superficie come se fosse un ferro da stiro (non scalda) e guarda come vengono tagliati via tutti quei pelucchi e palline di stoffa in eccesso che di solito fanno sembrare i vestiti vecchi e brutti.

Tutto quello che viene tagliato viene raccolto nel contenitore. Inoltre è un sistema che funziona con delle semplicissime batterie ed ha una griglia di protezione per non far mai entrare la stoffa con le lame e per non essere pericoloso o tagliente in mano.

A soli 8,99€ su Amazon, il Levapelucchi Philips è l’accessorio di cui non fare a meno per questo inverno. Approfitta dello sconto del 40% offerto dal Black Friday 2024 e completa l’acquisto con un solo click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con Prime.