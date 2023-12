Stability AI Membership: modelli IA a pagamento

Anche per Stability AI è giunto il momento di fare sul serio, nel percorso che sta portando la società londinese a monetizzare i propri investimenti sul fronte dell’intelligenza artificiale: è ufficiale il lancio di Membership. Si tratta del programma attraverso cui l’accesso ai modelli IA è reso a pagamento per utilizzi con finalità commerciale.

Stando al comunicato, l’iniziativa ha come obiettivo quello di trovare un equilibrio tra la promozione della competitività e il mantenimento di un approccio aperto nelle tecnologie di intelligenza artificiale . Sono tre le formule proposte: Non-Commercial (gratis, per utilizzo personale e con finalità di ricerca), Professional (al prezzo mensile di 20 dollari per creator, sviluppatori e startup) ed Enterprise (per le aziende più grandi, con tariffe personalizzate).

Come ribadito di recente in un’intervista da Emad Mostaque, CEO di Stability AI, la società continuerà a investire sul perfezionamento di modelli aperti, in modo coerente a ciò che ha fin qui caratterizzato la sua filosofia.

L’annuncio di oggi ha creato un po’ di confusione tra gli addetti ai lavori e tra coloro che seguono le evoluzioni dell’ambito IA. In particolare, c’è chi ha sollevato dubbi in merito alla definizione di utilizzo commerciale. Sono interessati, ad esempio, anche gli impieghi delle immagini generate, considerano l’attuale assenza di regole precise per la tutela del copyright? Il numero uno è intervenuto su X, chiedendo di fornire feedback in modo da correggere eventualmente il tiro.

Launching Stability AI memberships for flat rate commercial use of our new core models.

Free for personal/research use, $20 a month for up to $1m revenue/funding or 1m users, grants available

Figuring out pricing above trying to keep it simple.

Please do give feedback https://t.co/D6NN8Arw7I

— Emad (@EMostaque) December 14, 2023