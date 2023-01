Stadia: come attivare il Bluetooth sul controller

Detto, fatto: Google ha mantenuto la promessa formulata nei giorni scorsi e da oggi è possibile attivare il Bluetooth sul controller di Stadia, grazie a uno strumento appena rilasciato. La procedura da seguire è molto semplice e alla portata di tutti, vediamo cosa richiede e come funziona. L’unico requisito è l’utilizzo di un computer con il browser Chrome installato e aggiornato alla versione 108 (o successiva).

Come attivare il Bluetooth del controller Stadia

Tutto ciò che bisogna fare è visitare la pagina dedicata e seguire le istruzioni mostrate. Anzitutto, è necessario sapere che l’operazione è definitiva ovvero che dopo averla eseguita non sarà più possibile impiegare la modalità Wi-Fi della periferica. Si potrà comunque giocare collegandola con un cavo USB. Di seguito, altre cose da tenere a mente.

La procedura rimarrà disponibile solo fino al 31 dicembre 2023, dopodiché non risulterà più accessibile;

utilizza connessioni Bluetooth Low Energy, dunque alcune funzionalità come l’audio passthrough non supportano la modalità wireless;

in modalità wireless con Bluetooth, la porta USB e la porta da 3,5 mm non possono essere utilizzate per le cuffie;

per impostazione predefinita, i pulsanti Assistente Google e Capture non fanno nulla in modalità Bluetooth, fino alla loro rimappatura.

Quando si è pronti, collegare il controller al computer con un cavo USB (ad esempio quello fornito in dotazione) e fare click sul pulsante “Attiva modalità Bluetooth”, selezionando poi una delle due opzioni disponibili, la seconda delle quali utile per la ricerca di aggiornamenti da scaricare.

Sono sufficienti un paio di minuti per portare a termine la procedura. Nello screenshot qui sotto uno degli step.

Dopo aver attivato il Bluetooth, per accoppiarlo a PC, console o altri dispositivi, sarà necessario tenere premuto per due secondi i pulsanti “Y” e “Stadia”, finché la spia di stato inizierà a lampeggiare in arancione, corrispondente alla modalità di accoppiamento. Per l’elenco di quelli supportati, consultare le pagine del supporto ufficiale.

Nei mesi scorsi, il gruppo di Mountain View ha annunciato a sorpresa la chiusura di Stadia, fissandola proprio per la giornata di oggi, 18 gennaio 2023. Google esce così dall’ambito cloud gaming, abbandonando una piattaforma solo poco più di tre anni fa prima.

