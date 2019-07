È giunto il momento di saperne di più su Stadia, dopo l’annuncio iniziale di marzo e l’arrivo di nuove informazioni nel mese scorso. Domani (giovedì 18 luglio), quando in Italia saranno le ore 19:00, andrà in scena un Reddit AMA organizzato da Google per replicare ad alcune delle domande poste dalla community in merito alla piattaforma di cloud gaming che farà il suo esordio a novembre anche nel nostro paese.

Google Stadia: Reddit AMA il 18 luglio

Durante la sessione Ask Me Anything sarà Andrey Doronichev, Director of Product di Stadia, a rispondere ai quesiti. Potrebbero dunque emergere dettagli inediti in merito ai giochi resi disponibili nella line-up di lancio e alle modalità con le quali bigG offrirà il supporto alle partite in modalità multiplayer. Da chiarire anche la possibilità di veder fare il loro ingresso ulteriori dispositivi nell’elenco di quelli compatibili fin da subito.

Ciò che sappiamo oggi è che al debutto l’abbonamento Pro costerà 9,99 euro al mese e darà accesso allo streaming dei titoli in formato 4K con un framerate di 60 fps. Serviranno almeno 10 Mbps per giocare, ma per chi non vuol scendere a compromessi in termini di qualità del flusso audio-video trasmesso il requisito salirà fino a 35 Mbps. Più avanti, nel corso del 2020, Google renderà disponibile anche l’accesso alla piattaforma con la formula Base, senza richiedere alcuna spesa agli utenti, ma limitando la risoluzione a 1080p.

Sebbene le prime indagini di mercato abbiano rilevato un entusiasmo da parte del pubblico forse al di sotto delle aspettative, gli sviluppatori sembrano guardare con interesse a Stadia e alle sue potenzialità. Sarebbero oltre 4.000 le richieste di adesione al progetto già ricevute dalle terze parti intenzionate a realizzare e distribuire i loro titoli attraverso la piattaforma. Forse anche questo sarà uno degli argomenti di discussione del Reddit AMA in scena nella serata di domani.