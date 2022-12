Staging WordPress: con questo hosting ce l'hai gratis

Molti siti web, soprattutto se particolarmente dinamici, richiedono aggiornamenti e modifiche costanti. Non sempre, però, i cambiamenti sono semplici da mettere in atto: il rischio è che qualcosa vada storto e il sito web diventi così inutilizzabile. Per ovviare al problema esiste una soluzione: parliamo dei siti “Staging” che altro non sono che ambienti di “prova” sicuri in cui testare modifiche e novità senza che influiscano sul sito web online. Insomma, è una sorta di copia dei nostri contenuti, che possiamo aggiornare a piacimento.

Come installare quindi un sito di Staging in WordPress? Puoi farlo attraverso un plugin di duplicazione, creando manualmente un sito web “copia” a parte (ma è una soluzione generalmente poco funzionale) oppure affidandovi a un servizio di Staging messo a disposizione dal vostro hosting, se lo consente. Noi vi consigliamo SiteGround, uno dei principali hosting provider per WordPress (consigliato ufficialmente da WordPress.org) che include gratuitamente all’interno dei suoi piani GrowBig e GoGeek uno strumento di Staging veloce, semplice e sicuro.

Come funzione lo strumento di Staging di SiteGround

Lo strumento di Staging messo a disposizione gratuitamente da SiteGround consente di creare una copia esatta di un sito web con un solo clic, in modo da poterci lavorare in sicurezza prima di pubblicare qualsiasi modifica, In questo modo il webmaster può testare eventuali modifiche al codice e assicurarsi che non ci siano problemi generali al sito. In alternativa, è possibile anche modificare l’ambiente: per esempio, l’utente può vedere come si comporta il proprio sito con una nuova versione di PHP prima di attivarla ufficialmente.

Tutte le modifiche apportate possono essere scartate oppure pubblicate online con un solo clic. Una volta pubblicare, è possibile escludere i database e altre modifiche che potrebbero sovrascrivere i nuovi dati registrati sul sito online durante i test. Per sicurezza, SiteGround esegue anche un backup automatico ogni volta che viene caricata una versione di Staging in produzione.

Uno strumento eccellente ma soprattutto comodo per tutti coloro che possiedono portali in continuo cambiamento e che non vogliono compromettere il proprio sito web online. Senza ombra di dubbio, questa soluzione è la più efficiente delle tre proposte: se il tuo servizio hosting non offre uno strumento di questo genere, ti consigliamo caldamente di cambiarlo.

Oltre allo strumento di Staging, SiteGround offre anche altre risorse studiate per i webmaster: parliamo di certificati SSL gratuiti Let’s Encrypt Standard e Wildcard inclusi in tutti i piani, backup giornalieri e istantanei on-demand, servizio e-mail illimitato con interfaccia webmail inclusa, toolkit per sviluppatori che rendono il workflow semplice e veloce e strumenti di collaborazione.

Piani SiteGround: quali sono e cosa includono

Quello offerto da SiteGround è un servizio hosting WordPress completo per tutte le tipologie di sito web. Non solo otterrai il CMS più utilizzato al mondo installato automaticamente sul tuo account insieme ai plugin che preferisci, ma puoi anche migrare automaticamente un sito web se ne possiedi già uno. In più, SiteGround ti fa risparmiare tempo e fatica mantenendo aggiornato il tuo WordPress ed eseguendo patch contro gli exploit più comuni.

Per i siti web semplici, per chi e agli inizi oppure chi vuole un portale senza troppe pretese e traffico c’è il piano StartUp: è il più economico ed è in offerta a soli 2,99 euro al mese. Per i siti in crescita che aumentano costantemente i loro visitatori, SiteGround ha pensato al piano GrowBig: grazie alla promozione, è in sconto a 5,49 euro al mese. Infine c’è GoGeek: il piano ottimizzato per i siti web più strutturati, che ricevono molte visite, come gli e-commerce. Il prezzo è di 8,49 euro al mese, in sconto.

A questo link puoi visualizzare tutti i prezzi promozionali e le caratteristiche di ogni piano e confrontrarli, oltre a tutto ciò che SiteGround ha da offrire. E per un periodo di tempo limitato, i piani GrowBig e GoGeek includono il trasferimento gratuito del sito web.

