Stagione 25/26: cosa ha intenzione di fare DAZN con i prezzi?

Tutto sembra quasi pronto per la nuova stagione sportiva 2025/2026, soprattutto per quanto riguarda la Serie A Enilive. Anche la piattaforma che detiene i diritti esclusivi di quasi tutte le partite di campionato si sta preparando a un grande lavoro che durerà diversi mesi. Stiamo parlando di DAZN, il colosso dello sport in streaming live e on demand.

Ma cosa farà veramente con i prezzi dei suoi abbonamenti? Secondo quanto anticipato dai colleghi di Calcio e Finanza, sembra che l’azienda non abbia in programma di effettuare aumenti in previsione della prossima stagione sportiva. Quindi i prezzi dei piani di abbonamento disponibili dovrebbero rimanere invariati. Chissà se si tratta di una scelta per evitare che la pirateria streaming aumenti.

DAZN: i prezzi che con probabilità inaugureranno la stagione 25/26

Vediamo insieme quali saranno i prezzi di listino per i piani di abbonamento di DAZN per la stagione 2025/2026.

Piano Sports (ex piano Start): 99 euro annuali a pagamento anticipato in un’unica soluzione, si tratta di 8,25 euro al mese e un risparmio di 80 euro nei 12 mesi; 143,88 euro all’anno attraverso un pagamento in 12 rate mensili da 11,99 euro e un risparmio di 36 euro nei 12 mesi; 14,99 euro al mese senza vincoli.

(ex piano Start): Piano Goal (ex Goal Pass): 129 euro annuali a pagamento anticipato in un’unica soluzione, si tratta di 10,75 euro al mese e un risparmio di 110 euro nei 12 mesi; 167,88 euro all’anno attraverso un pagamento in 12 rate mensili da 13,99 euro e un risparmio di 72 euro nei 12 mesi; 19,99 euro al mese senza vincoli.

(ex Goal Pass): Piano Full (ex piano Standard): 359 euro annuali a pagamento anticipato in un’unica soluzione, si tratta di 29,92 euro al mese e un risparmio di 180 euro nei 12 mesi; 419,88 euro all’anno attraverso un pagamento in 12 rate mensili da 34,99 euro e un risparmio di 120 euro nei 12 mesi; 44,99 euro al mese senza vincoli.

(ex piano Standard): Piano Family (ex piano Plus): 599 euro annuali a pagamento anticipato in un’unica soluzione, si tratta di 49,92 euro al mese e un risparmio di 240 euro nei 12 mesi; 719,88 euro all’anno attraverso un pagamento in 12 rate mensili da 59,99 euro e un risparmio di 120 euro nei 12 mesi; 69,99 euro al mese senza vincoli.

