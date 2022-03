Lo stalker con l'Apple Watch: arrestato

Ha nascosto un Apple Watch nell’auto della propria fidanzata, così da poterne spiare i movimenti senza che lei se ne potesse accorgere. Lawrence Welch, 29 anni, è stato arrestato. È accaduto a Nashville, in Tennessee. A riportare la notizia la stampa d’oltreoceano.

Quando la tecnologia è al servizio degli stalker

La vittima ha raccontato come l’uomo fosse solito utilizzare l’applicazione Life360 per tenere traccia dei suoi spostamenti. Dopo aver ricevuto diverse minacce di morte, la donna ha deciso di disattivare il software e recarsi al Family Safety Center di Murfreesboro Pike in cerca di aiuto.

Welch si è presentato presso la struttura, ma invece di entrare si è diretto verso l’auto, accovacciandosi poi per raggiungere una delle ruote anteriori. Le forze dell’ordine, dopo aver osservato la scena, sono intervenute sul posto e hanno perquisito il mezzo, trovando proprio in quella posizione lo smartwatch nascosto dallo stalker.

Non è certo la prima volta che si parla di un impiego malevolo della tecnologia, per finalità che vanno dal controllo dei partner alla violazione della loro privacy. A finire al centro delle discussioni sul tema anche un altro prodotto della mela morsicata, AirTag, tanto da spingere Apple a pubblicare una guida contro i tracciamenti indesiderati e a rilasciare un aggiornamento ad hoc.

Tornando alla brutta vicenda di Nashville, l’uomo era già finito in manette nel mese di dicembre per due aggressioni avvenute l’estate scorsa.