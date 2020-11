Per chi vuol prendere confidenza con l’affascinante mondo delle stampanti 3D il modello Labists X1 può essere la scelta giusta: minimo ingombro (245x205x210 mm, 1,3 Kg) e massima semplicità di utilizzo. Gli interessati possono puntare oggi in direzione di eBay dove è proposto al prezzo di soli 139,98 euro.

Labists X1, la stampante 3D a prezzo stracciato su eBay

Con un volume di stampa che arriva a 10x10x10 cm è l’ideale per dar vita a piccoli oggetti con un’ottima qualità del risultato finale. È compatibile con filamenti PLA (il primo è in omaggio) il che la rende sicura da usare anche in presenza di bambini. Assicurata inoltre la piena compatibilità con tutti i computer Windows e macOS per il trasferimento dei progetti. Inclusi nella confezione il cavo USB, una scheda di memoria con relativo lettore, un cacciavite e il manuale in italiano.

Al prezzo di soli 139,98 euro è difficile trovare di meglio nell’ambito delle stampanti 3D. Il prodotto si trova in Italia e viene proposto su eBay con consegna gratuita da un venditore che garantisce la spedizione entro pochi giorni dall’ordine.