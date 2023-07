Stampante 3D in offerta: realizza il sogno con oltre 100 euro di sconto su Amazon

Hai sempre sognato di possedere una stampante 3D e realizzare le tue creazioni con facilità? Bene, è arrivato il momento di trasformare il tuo sogno in realtà, grazie all’incredibile offerta su Amazon per la stampante 3D GeeTech Mizar Pro.

Con un risparmio di oltre 100 euro, potrai portare a casa questa straordinaria stampante 3D a soli 242 euro invece di 349, grazie al coupon e al codice promozionale da applicare in pagina. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per dare vita alle tue idee più creative.

Stampante 3D in super sconto: il sogno si fa concreto

La stampante 3D GeeTech Mizar Pro è dotata di un sistema di livellamento doppio, che la rende estremamente precisa e facile da utilizzare. Grazie alla tecnologia di livellamento automatico del letto caldo ABL, il sensore di livellamento è integrato nell’hot end, eliminando la necessità di acquistare un altro sensore di livellamento. Inoltre, la tecnologia MBL a letto caldo con livellamento manuale permette alla stampante di misurare automaticamente l’inclinazione del letto caldo e di compensare automaticamente durante la stampa, garantendo risultati di stampa sempre perfetti.

La piattaforma di stampa a letto caldo adotta il metodo di aspirazione magnetica, e il componente superiore della piattaforma è realizzato in materiale metallico resistente e antigraffio. Questo design innovativo rende la GeeTech Mizar Pro facile da usare e da pulire, e grazie al letto caldo completamente fisso, non si deformerà facilmente durante l’uso, garantendo stabilità e precisione durante tutte le tue stampe.

Uno dei vantaggi più significativi di questa stampante 3D è il driver ultra silenzioso. Grazie all’aggiornamento dell’MCU della scheda madre con un MCU a 32 bit e l’utilizzo del driver silenzioso TMC2208, la GeeTech Mizar Pro riduce efficacemente il rumore durante la stampa, evitando fastidiosi disturbi durante il tuo lavoro, studio o riposo. Potrai quindi concentrarti al massimo sulle tue creazioni senza preoccupazioni.

Il formato di stampa della GeeTech Mizar Pro è di 220 x 220 x 260 mm, offrendo uno spazio creativo sufficiente per realizzare oggetti di diverse dimensioni. Grazie all’aggiornamento del firmware all’ultima versione di Marlin2.0 e alla velocità di stampa fino a 150 mm/s, potrai realizzare i tuoi progetti con rapidità e precisione.

La stampante 3D GeeTech Mizar Pro è un affare da non perdere assolutamente. Con il suo sistema di livellamento doppio, piattaforma di stampa magnetica, driver ultra silenzioso e ampio formato di stampa, ti permetterà di dare vita alle tue idee creative in modo semplice e professionale. Approfitta subito dell’offerta su Amazon, e ordina la GeeTech Mizar Pro a soli 242 euro invece di 349. Non perdere questa opportunità di trasformare il tuo modo di creare e stampare in 3D.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.